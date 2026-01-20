Второе обновление для Hytale уже на подходе и оно принесет возможность скрывать шлем и другие полезные улучшения

Разработчики песочницы Hytale продолжают держать очень активный темп, заданный на старте. Не успели игроки толком освоить контент первого патча, как студия Hypixel уже готовится выкатить следующее крупное обновление, полностью основанное на пожеланиях сообщества. Основатель студии Саймон Коллинз-Лафламм лично подтвердил в соцсетях, что принцип «сообщество просит — сообщество получает» работает безотказно.

Главной новинкой второго апдейта станет долгожданная функция трансмогрификации/скрытия экипировки. Игроки наконец смогут скрывать шлемы и броню, сохраняя при этом все бонусы защиты. Эта опция будет гибко настраиваться в конфигурации серверов: админы смогут разрешить скрывать только шлемы, всю броню целиком или, наоборот, принудительно отключить эту функцию ради честного PvP или ролевого отыгрыша.

Кроме того, Саймон активно отвечает фанатам в комментариях, раскрывая другие готовящиеся изменения:

Удобство инвентаря: Разработчики уже работают над возможностью надевать броню простым кликом с зажатым Shift.

Скины: Скоро появится функция сохранения слотов аватара, чтобы быстро переключаться между заготовленными образами.

В планах добавить отображение точных значений урона (DPS) для каждого оружия.

Разработчик подтвердил работу над режимом исследования (Exploration mode)

Предварительная версия обновления (pre-release) станет доступна для тестирования уже на этой неделе.

Стоит отметить, что пока авторы трудятся над улучшением интерфейса и ролевой системы, фанаты находят способы развлечь себя самостоятельно, превращая игру в операционную систему.

Команда Hypixel благодарит игроков за постоянный фидбек и обещает, что это лишь малая часть запланированных улучшений качества жизни и исправлений, которые ждут Hytale в ближайшее время.