Вышел официальный релизный трейлер первой главы Hytale в честь запуска игры в раннем доступе

Сегодня разработчики представили релизный трейлер первой главы для Hytale. Это амбициозная ролевая игра-песочница с элементами приключения и творчества от студии Hypixel Studios. Проект уже официально доступен в формате раннего доступа на ПК.

Игроки теперь могут лично опробовать массу свежего контента. В игру добавили Забытый храм (Forgotten Temple). Добраться до него пользователям помогут новые гоблинские гаджеты (Goblin Gadgets). Также в игре появился мрачный биом Подземные лощины (Guttering Hollows). Вдобавок разработчики расширили список доступных способностей и добавили множество других улучшений. Первая глава Hytale уже полностью доступна для игры на PC.