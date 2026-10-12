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Hytale 13.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
7.1 200 оценок

Вышел официальный релизный трейлер первой главы Hytale в честь запуска игры в раннем доступе

Noble Gideon Noble Gideon

Сегодня разработчики представили релизный трейлер первой главы для Hytale. Это амбициозная ролевая игра-песочница с элементами приключения и творчества от студии Hypixel Studios. Проект уже официально доступен в формате раннего доступа на ПК.

Игроки теперь могут лично опробовать массу свежего контента. В игру добавили Забытый храм (Forgotten Temple). Добраться до него пользователям помогут новые гоблинские гаджеты (Goblin Gadgets). Также в игре появился мрачный биом Подземные лощины (Guttering Hollows). Вдобавок разработчики расширили список доступных способностей и добавили множество других улучшений. Первая глава Hytale уже полностью доступна для игры на PC.

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