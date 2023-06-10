Анонсировано приключение про гусеницу, которая не хочет становиться бабочкой I Am A Caterpillar ©

Компания DevFatigued анонсировала I Am A Caterpillar, приключенческий экшен о гусенице, которая не хочет становиться бабочкой. Игра будет доступна для ПК через Steam. Дата выхода не была объявлена.

Пробираясь сквозь верхушки деревьев и взбираясь на гигантские грибы, вы - гусеница, отправившаяся в путешествие, чтобы взять судьбу в свои руки и по пути исследовать новый очаровательный мир.

В непринужденном, ненасильственном приключении вам предстоит путешествовать по яркой и красочной среде, где "вверх" - это лишь вопрос перспективы. Карабкайтесь по любой поверхности и ползите по своему пути, как гусеница, которой вы всегда были в своем сердце.