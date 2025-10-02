В сети появились кадры из отмененной версии I Am Alive от Ubisoft

Еще в 2012 году, во времена, когда Ubisoft еще не боялась рисковать, французское издательство выпустило игру под названием I Am Alive. По сюжету игры мы должны были взять на себя роль выжившего, которому предстояло пересечь постапокалиптический мир, чтобы найти свою жену и дочь.
Хотя игра была завершена Ubisoft Shanghai, первоначально над проектом работала компания Darkworks. И вот сегодня именно эта версия, разработанная французской студией, закрывшейся в октябре 2011 года, появилась на YouTube.
К сожалению, эта версия была отменена до того, как Ubisoft Shanghai предложила совершенно иное видение проекта.
Ничего что видео опубликовано 9 лет назад? Зачем писать про недавно
Ну опоздал человек... бывает.
Прикольно, как для 2011
Помню я ждал её... картинки ещё остались. Но и в новую я играл
лазаний по домам правда слишком много было
Не ту игру я ждал, там зомби должны были быть
говорят там есть в конце мутант чё то типо того
вот бы продолжение