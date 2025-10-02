ЧАТ ИГРЫ
I Am Alive 07.03.2012
Экшен, Шутер, Выживание, Платформер, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 1 176 оценок

В сети появились кадры из отмененной версии I Am Alive от Ubisoft

Gruz_ Gruz_

Еще в 2012 году, во времена, когда Ubisoft еще не боялась рисковать, французское издательство выпустило игру под названием I Am Alive. По сюжету игры мы должны были взять на себя роль выжившего, которому предстояло пересечь постапокалиптический мир, чтобы найти свою жену и дочь.

Хотя игра была завершена Ubisoft Shanghai, первоначально над проектом работала компания Darkworks. И вот сегодня именно эта версия, разработанная французской студией, закрывшейся в октябре 2011 года, появилась на YouTube.

К сожалению, эта версия была отменена до того, как Ubisoft Shanghai предложила совершенно иное видение проекта.

Комментарии:  7
agula98

Ничего что видео опубликовано 9 лет назад? Зачем писать про недавно

3
Neko-Aheron

Ну опоздал человек... бывает.

2
Neko-Aheron

Прикольно, как для 2011

1
ka27

Помню я ждал её... картинки ещё остались. Но и в новую я играл

лазаний по домам правда слишком много было

vertehwost

Не ту игру я ждал, там зомби должны были быть

вортигонт вортигонтович

говорят там есть в конце мутант чё то типо того

вортигонт вортигонтович

вот бы продолжение