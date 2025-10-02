В сети появились кадры из отмененной версии I Am Alive от Ubisoft

Еще в 2012 году, во времена, когда Ubisoft еще не боялась рисковать, французское издательство выпустило игру под названием I Am Alive. По сюжету игры мы должны были взять на себя роль выжившего, которому предстояло пересечь постапокалиптический мир, чтобы найти свою жену и дочь.

Хотя игра была завершена Ubisoft Shanghai, первоначально над проектом работала компания Darkworks. И вот сегодня именно эта версия, разработанная французской студией, закрывшейся в октябре 2011 года, появилась на YouTube.

К сожалению, эта версия была отменена до того, как Ubisoft Shanghai предложила совершенно иное видение проекта.