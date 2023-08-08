Уютная песочница на выживание в апокалипсисе I Am Future вышла в раннем доступе Steam

I Am Future — это смесь жанров уюта и выживания, в которой вы возьмете на себя управление человеком, страдающим амнезией, который просыпается через шесть лет после криогенного сна в разрушенном мире. Вокруг нет людей, есть несколько роботов и много щебня. Ему нужно будет выжить с тем, что у него есть в запасе, и найти других, чтобы понять, что на самом деле произошло.
I Am Future теперь доступна в раннем доступе Steam. Первоначальная версия игры для раннего доступа будет включать в себя часть основной сюжетной кампании и дополнительные действия в песочнице.
«Во время раннего доступа мы продолжим реализацию основных функций, добавим больше контента и сосредоточимся на исправлении ошибок. Мы собираемся реализовать часть сюжетной кампании и добавить больше опыта, которым наслаждались игроки демоверсии, например, возможность проводить много времени в песочнице, занимаясь любимыми делами. Полная версия игры будет расширенной версией раннего доступа, в ней будет больше мест для исследования, больше крыш и дополнительные функции, такие как автоматизация. Более конкретные функции и контент будут зависеть от отзывов, которые мы получим от сообщества на этапе раннего доступа. Есть несколько возможных путей, по которым I Am Future может пойти, и мы собираемся внимательно прислушаться к тому, что говорят наши игроки, прежде чем сосредоточиться на конкретном направлении».
Гибрид Fallout и The Sims??