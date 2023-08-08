Уютная песочница на выживание в апокалипсисе I Am Future вышла в раннем доступе Steam

Под вашим контролем находится единственный человек в заброшенном мегаполисе, который когда-то был центром научных и технологических достижений. Но всё изменилось после катастрофы, которая уничтожила цивилизацию и затопила город. Вы не знаете, что случилось и почему вы оказались на крыше одного из небоскрёбов. Вам необходимо сделать всё необходимое для того, чтобы выжить в этом постапокалиптическом мире, исследуя руины, собирая ресурсы и создавая свой уютный лагерь.

Эта игра позволит вам почувствовать себя настоящим изобретателем. Вы сможете использовать любые предметы, которые найдёте в городе, для создания уникальных устройств и механизмов, способных помочь вам в выживании. Вы также сможете обустраивать крышу небоскрёба по своему вкусу, выращивать растения, готовить еду и наслаждаться видами.

Но не забывайте о том, что вас ждёт не только спокойная жизнь на крыше. В глубине города скрываются тайны, которые могут раскрыть вам правду о том, что произошло с человечеством и какие эксперименты проводились здесь в области трансгуманизма — философского и научного движения, которое стремится улучшить человеческое состояние с помощью современных технологий. Сможете ли вы найти ответы на свои вопросы и стать свидетелем рождения новой эры постчеловечества?