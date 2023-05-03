Жизнерадостная песочница на выживание I Am Future появится в раннем доступе Steam 8 августа ©

Игра на выживание I am Future, разрабатываемая Mandragora и издаваемая tinyBuild, выйдет в раннем доступе Steam 8 августа. В I am Future вы одни на крыше небоскреба в затопленном городе. Добро пожаловать в самый уютный постапокалипсис. Стройте, мастерите, фармите, ловите рыбу, готовьте - с видом. Или отправляйтесь на разведку, познакомьтесь с другими выжившими и узнайте правду о падении человечества. Используйте своих роботов-компаньонов и постройте идеальный лагерь для выживания.

В новом видеоролике «Обзор игрового процесса» более подробно рассказывается о механике ведения сельского хозяйства и рыбалки, а дополнительная информация появится в будущих журналах разработчиков.