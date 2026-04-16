В юбилейном обновлении I Am Legion: Stand Survivors добавили новый класс героя и кое-что ещё

I Am Legion: Stand Survivors исполнился год!
В честь этого, в бесплатном обновлении:
- добавлен новый класс героя "Монах" с уникальной способностью превращать урон от физических Стэндов в магический и наоборот,
- добавлен новый под-режим режима "с артефактами", Gauntlet - битва на трёх картах подряд,
- избыток параметра "пробой брони" (Penetration) теперь превращается в бонусы к другим параметрам,
- глобальная настройка "облегчённый режим", увеличивающая урон по боссам пропорционально потраченому на неудачные заходы времени,
- и многое другое.
Отличный повод навестить игру ещё раз.
Напомним, что в предыдущем большом обновлении был добавлен режим с прокачиваемыми артефактами и особые "усиленные" Легендарные Стэнды.