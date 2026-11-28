Разработчики I Am Monkey показали новый ролик необычного VR-симулятора, в котором игрокам предстоит примерить роль обезьяны, живущей в зоопарке. Посетители будут постоянно приходить к вольеру: одни станут улыбаться, махать рукой и угощать бананами, другие — дразнить животное, насмехаться над ним и провоцировать на ответную реакцию.

Главная особенность игры — физическая интерактивность. Обезьяна может хватать и бросать предметы, отбирать у гостей фотоаппараты, раскачиваться на прутьях клетки и даже взаимодействовать с самими посетителями. В зависимости от ситуации можно попытаться очаровать гостей, проигнорировать их или дать отпор особенно назойливым людям.

Каждая встреча влияет на развитие приключения. Реагируя на поведение посетителей и справляясь с возникающими ситуациями, игроки смогут открывать новые типы гостей, секретные предметы и модификации. Разработчики также обещают разнообразные сценарии взаимодействия, благодаря которым каждый визит в зоопарк может обернуться неожиданностями.

I Am Monkey создаётся исключительно для VR. Игра поддерживает OpenXR и SteamVR, включая гарнитуры Valve Index и Meta Quest 2 и 3. Для управления потребуются контроллеры движения. Среди минимальных системных требований указаны Windows 10, процессор Intel Core i5-4590, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 970.