Инди-шутер I Am Your Beast, собравший 99% положительных отзывов в Steam, обзавелся масштабным обновлением. Игра, разработанная студией Strange Scaffold, получила девять новых уровней, дополняющих сюжет как эпилог, но на этом поддержка не заканчивается.

С момента дебюта в сентябре 2024 года I Am Your Beast покорила игроков уникальным сочетанием брутального геймплея и мультяшной стилистики. Новое обновление расширяет историю агента Альфонса Хардинга, который теперь присоединился к группе поддержки Covert Operations Initiative — организации, когда-то находившейся под его руководством.

Обновление не только добавляет новые миссии, но и вводит «экстремальные ситуации», отсутствовавшие в основной игре, а также новых врагов. Кроме того, Хардинг получил дополнительные способности, которые подчеркивают его брутальность, включая зрелищные способы устранения противников.

Разработчики поблагодарили игроков за теплый прием и объявили, что работа над проектом продолжится в следующем году. Игроков ждут как патчи, так и, возможно, дополнительные бесплатные контент-обновления.