Bloober Team раскрыла планы на 2025-2026 годы: Layers of Fear для Switch 2 и перенос I Hate This Place

Студия Bloober Team представила обновлённый календарь релизов, в котором раскрыла будущие проекты как свои, так и своих дочерних студий. Главным анонсом стало подтверждение выхода Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition для консоли Switch 2 — полного сборника культовой хоррор-серии, включающего все части и дополнительный контент. Релиз запланирован на 2025 год, и разработчики обещают улучшенную графику и адаптацию под возможности новой консоли Nintendo.

Однако не обошлось без переносов: выход I Hate This Place от дочерней студии Broken Mirror Games был сдвинут с 7 ноября 2025 года на 29 января 2026-го. Авторы объяснили это желанием довести проект до идеального состояния и предложить игрокам максимально качественный опыт.

В 2026 году ожидается ещё два загадочных проекта от Broken Mirror Games — Project F и Project M. Второй станет эксклюзивом для Switch и Switch 2, но подробности о жанре и тематике пока держатся в секрете.

Кроме того, Bloober Team подтвердила, что Star Trek: Infection — VR-хоррор во вселенной «Звёздного пути» — выйдет 11 декабря 2025 года для Quest 3 и SteamVR. Похоже, студия готовит насыщенные два года, продолжая укреплять позиции на рынке психологических и атмосферных игр.