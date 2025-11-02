I Hate This Place: перенос на январь в силе, зато показали новый трейлер

Инди-разработчик Rock Square Thunder представил свежий сюжетный трейлер изометрического survival-хоррора I Hate This Place и официально объявили о переносе релиза.
Игроки возьмут на себя роль Елены, которая вместе с подругой случайно призывает тёмные силы на ранчо Резерфорд. Теперь героиням предстоит выживать в мире, где многие враги охотятся по звуку — так что топать в тяжёлых ботинках по коридорам точно не стоит.
Классический крафтовый хоррор
Обыскивайте каждый угол ранчо — от проклятых лесов до заброшенного городка и заражённых бункеров. Собирайте ресурсы, крафтьте снаряжение, улучшайте лагерь и восстанавливайте укрытия.
День готовит. Ночь охотится
Динамическая смена дня и ночи меняет правила игры. Днём — исследуйте, крафтьте и готовьтесь. Ночью выползают настоящие кошмары: враги становятся сильнее и агрессивнее, а видимость ограничивается фонариком. Иногда лучше просто спрятаться и переждать до утра.
Напомним, что игра, основанная на одноименном комиксе Кайла Старкса и Артема Топилина, теперь выйдет 29 января 2026 года вместо запланированного ноября.