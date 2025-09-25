Новый трейлер хоррор-игры I Hate This Place

Разработчики Skybound Games и студия Broken Mirror Games представили свежий трейлер предстоящей игры I Hate This Place — изометрической хоррор-игры на выживание с элементами крафта. Проект погрузит игроков в мир извращенных монстров и деформированной реальности. Правда, надо сказать, что ролики пока получаются на диво однообразные, чуть ли не с одними и теми же кадрами. Что, как понимаете, немного напрягает: ведь релиз близко.

В игре предстоит собирать ресурсы и строить укрытия, чтобы пережить ужасающие дни и ночи. Особое внимание уделено механике скрытности и работе со звуком — враги выслеживают жертв именно по звуковым сигналам, что добавляет напряженности геймплею.

Визуальный стиль I Hate This Place выполнен в духе комиксов с атмосферой хоррора 1980-х годов, что придает проекту особую эстетику ретро-ужасов- кстати, модное сейчас направление.

Релиз I Hate This Place запланирован на 7 ноября 2025 года. Игра выйдет на множестве платформ: PC (Steam, Epic Games Store и GOG), Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.