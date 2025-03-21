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I Hate This Place 2025 г.
Выживание, Ужасы, Инди, Вид сверху
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Представлен дебютный трейлер стильного изометрического хоррора I Hate This Place

butcher69 butcher69

Студия Rock Square Thunder и издательство Broken Mirror Games, основанное Bloober Team, анонсировали новый хоррор с открытым миром — I Hate This Place. Игра основана на одноименной серии комиксов, созданных Кайлом Старксом и Артемом Топилиным. Выход игры намечен на конец 2025 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch.

I Hate This Place обещает стать изометрическим хоррором с элементами выживания. Игроки окажутся в зловещем мире, искаженном до неузнаваемости, где в роли Елены им предстоит пробудить силы, угрожающие разрушить все, что они знали о реальности. Кайл Старкс, соавтор комикса, поделился своим восторгом от того, что его работа вдохновила на создание игры, которая обещает быть уникальной и захватывающей.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ammati

Странно выглядит. Вроде игра пытается быть стилизованным хоррором. Вроде имеет атмосферу. И в тоже время такое показывает.

Так ещё и враги местами выглядят нелепо.

4
Денис Сидоров 5

Так это для детей 10-12+ ,сейчас взрослых хорроров по пальцам фрезеровщика можно пересчитать)))

3
Bazil Von-Raybow

Так комиксы же в основе, так что ЦА уже определена )

0
Кей Овальд

Нелепое какое-то.

0