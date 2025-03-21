Представлен дебютный трейлер стильного изометрического хоррора I Hate This Place

Студия Rock Square Thunder и издательство Broken Mirror Games, основанное Bloober Team, анонсировали новый хоррор с открытым миром — I Hate This Place. Игра основана на одноименной серии комиксов, созданных Кайлом Старксом и Артемом Топилиным. Выход игры намечен на конец 2025 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch.

I Hate This Place обещает стать изометрическим хоррором с элементами выживания. Игроки окажутся в зловещем мире, искаженном до неузнаваемости, где в роли Елены им предстоит пробудить силы, угрожающие разрушить все, что они знали о реальности. Кайл Старкс, соавтор комикса, поделился своим восторгом от того, что его работа вдохновила на создание игры, которая обещает быть уникальной и захватывающей.