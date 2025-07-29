Свежий трейлер хоррора на выживание I Hate This Place

I Hate This Place, изометрический хоррор на выживание, разработанный Broken Mirror Games и изданный Skybound Games, новым издательским лейблом под управлением Bloober Team. Свежий геймплейный трейлер демонстрирует фирменную эстетику 80-х и напряженную атмосферу ужаса на выживание, которую она стремится создать.

К сожалению для тех, кто следил за I Hate This Place с момента ее первоначального анонса в начале этого года, никаких новых дат релиза не указано, кроме той, что игра выйдет в четвертом квартале 2025 года.

I Hate This Place рассказывает историю Елены, которая вынуждена выживать среди кошмарных существ, неосознанно призвав силу, превосходящую все её кошмары. Игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.