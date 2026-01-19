Киоск из девяностых оживает: симулятор "Размена не будет" получил новый атмосферный трейлер

Студия «Рассвет» представила новый полноценный трейлер игры «Размена не будет» — необычного симулятора продавца в уличном киоске эпохи девяностых. Видео вновь делает ставку на ностальгию и мгновенно переносит зрителя в узнаваемую реальность, близкую многим жителям постсоветского пространства.
В трейлере разработчики показали ключевые особенности проекта. Игра сочетает несколько визуальных стилей: от приземлённой, суровой повседневности киоска до ярких и сюрреалистичных фантазий главного героя. Важную роль играют колоритные посетители — каждый персонаж обладает собственной историей и характером, что постепенно раскрывается по ходу прохождения.
Особое внимание уделено атмосфере. Саундтрек от отечественных исполнителей усиливает чувство меланхолии и подчёркивает дух времени, а геймплей варьируется от кинематографичных сцен до интерактивных и фантастических эпизодов, разбавляющих рутину торговли.
На данный момент у «Размена не будет» всё ещё нет даты релиза.
Очередная игра "ностальгиующая о 90-ых" от авторов, которые тогда даже не родились?
я конечно щас после ночной смены, но вот не могу вспомнить чтобы встречал эту песню в девяностых...
Такого мусора небыло в 90ых
Тематика игры и трек в ролике не соответствует 90-ым, что за современное вытьё с языком в опе....
Опять кривой перевод. "нет сдачи", а не "размена не будет"...
А цены то я смотрю нынешние ).
Ага, ерунда какая то