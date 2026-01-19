ЧАТ ИГРЫ
Размена не Будет 2026 г.
Симулятор, Инди, От первого лица
5.5 17 оценок

Киоск из девяностых оживает: симулятор "Размена не будет" получил новый атмосферный трейлер

butcher69 butcher69

Студия «Рассвет» представила новый полноценный трейлер игры «Размена не будет» — необычного симулятора продавца в уличном киоске эпохи девяностых. Видео вновь делает ставку на ностальгию и мгновенно переносит зрителя в узнаваемую реальность, близкую многим жителям постсоветского пространства.

В трейлере разработчики показали ключевые особенности проекта. Игра сочетает несколько визуальных стилей: от приземлённой, суровой повседневности киоска до ярких и сюрреалистичных фантазий главного героя. Важную роль играют колоритные посетители — каждый персонаж обладает собственной историей и характером, что постепенно раскрывается по ходу прохождения.

Особое внимание уделено атмосфере. Саундтрек от отечественных исполнителей усиливает чувство меланхолии и подчёркивает дух времени, а геймплей варьируется от кинематографичных сцен до интерактивных и фантастических эпизодов, разбавляющих рутину торговли.

На данный момент у «Размена не будет» всё ещё нет даты релиза.

Truthful Zaman

Очередная игра "ностальгиующая о 90-ых" от авторов, которые тогда даже не родились?

8
SurrealIdan

Всратая пестня.

6
Snake2105

Вроде не плохо, надо будет глянуть

3
malars0

я конечно щас после ночной смены, но вот не могу вспомнить чтобы встречал эту песню в девяностых...

2
Ramzes Zubkov

Такого мусора небыло в 90ых

2
malars0 Ramzes Zubkov

вот и я так подумал

Ramzes Zubkov

Тематика игры и трек в ролике не соответствует 90-ым, что за современное вытьё с языком в опе....

1
Ahnx

Опять кривой перевод. "нет сдачи", а не "размена не будет"...

1
WerGC

ТОП

1
EmotionalHarvard

А цены то я смотрю нынешние ).

1
era aoi

Ага, ерунда какая то

Sasha-90