Киоск из девяностых оживает: симулятор "Размена не будет" получил новый атмосферный трейлер

Студия «Рассвет» представила новый полноценный трейлер игры «Размена не будет» — необычного симулятора продавца в уличном киоске эпохи девяностых. Видео вновь делает ставку на ностальгию и мгновенно переносит зрителя в узнаваемую реальность, близкую многим жителям постсоветского пространства.

В трейлере разработчики показали ключевые особенности проекта. Игра сочетает несколько визуальных стилей: от приземлённой, суровой повседневности киоска до ярких и сюрреалистичных фантазий главного героя. Важную роль играют колоритные посетители — каждый персонаж обладает собственной историей и характером, что постепенно раскрывается по ходу прохождения.

Особое внимание уделено атмосфере. Саундтрек от отечественных исполнителей усиливает чувство меланхолии и подчёркивает дух времени, а геймплей варьируется от кинематографичных сцен до интерактивных и фантастических эпизодов, разбавляющих рутину торговли.

На данный момент у «Размена не будет» всё ещё нет даты релиза.