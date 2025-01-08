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Размена не Будет 2026 г.
Симулятор, Инди, От первого лица
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Меланхоличный симулятор киоска в России: первый трейлер игры "Размена не Будет"

Gutsz
Новости

Отечественная студия Rassvet представила первый трейлер своего атмосферного повествовательного проекта "Размена не Будет". Эта необычная игра от первого лица погружает игроков в ночной киоск, где меланхолия, философские размышления и яркие воображаемые миры переплетаются в единую историю.

В дебютном проекте молодой команды разработчиков, игрокам предстоит взять под свое управления главного героя по имени Матвей. Он работает простым продавцом ночного киоска, становясь свидетелем жизни жителей российских регионов. Игроки смогут погрузиться в атмосферу одиночества, слушая истории случайных прохожих, а также исследовать фантастические миры, рождающиеся в воображении Матвея. Эти миры вдохновлены аниме и культовыми играми разных жанров.

Особенности игры:

  • Сменяющиеся визуальные стили, от суровой реальности киоска до красочных фантазий.
  • Выразительные персонажи, каждый со своей уникальной историей.
  • Саундтрек от отечественных исполнителей, подчёркивающий меланхоличную атмосферу.
  • Разнообразный геймплей, включающий как кинематографичные сцены, так и интерактивные фантастические элементы.

Релиз игры "Размена не Будет" намечен на 2025-2026 годы. Разработчики обещают создать компактную, но насыщенную историю, способную затронуть глубинные чувства игроков. Первый трейлер уже намекает на уникальный стиль игры и её особую атмосферу, выделяющую игру среди других инди-проектов. Проект уже можно добавить в список желаемого Steam.

30
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
NEET

чё то шикарные условия для продавца, обычно всё товаром заставлено было.

12
Hevin

Какой атмосферно достоверный тизер, аж мурашки. Грязный снег, летящая по гололёду лада, быдлус качающий права пол часа. Задели нужные струны души этим роликом.

11
dartender

Едрить копать. Лада быдлус, грязный снег. Панельные девятиэтажки, бетонный забор. И полная жо.... Это Же мой родной город. Пойду до ларька что ли. Пивка возьму.....

3
Koegorn

Не знаю в чем будет фишка, но дико атмосферно)

6
Ellie Williams

ты в роли продавца ларька, чё не понятного то

0
Spillik

>Размена не будет
>I have no change
Петербуржская школа английская языка

6
pavlik0100

Прикольно и картинка не плохая.

3
novoegovnovoe

инстинктивно прикрылся я, ожидая, что проезжающая машина окатит традиционным калоритом, но нет, видимо пока на ранней стадии разработки

0
Super Boxing

довольно любопытно, главное теперь чтобы геймплей интересный был

2
Ellie Williams

сначала анимешник какой то стоял потом реалистичный чел

2
sdvnkv

И видимо его просто сняли на видео и потом воткнули в тизер. Но выглядит всё равно прикольно

0
Predator_WereWolf

что за музыка?

1
Scorpion_GamePlay

Вот реально, руки откуда нужно, сделал целую локацию. Мог бы край оф фир создать...

1
Costollom

А можно такое же, но только про хрущевки? Ах, да...

0
spaMER_ID
0
QC AlMatarix

Гении задумки!

0
Raphtallia

Какой-то ларек слишком цивильный. Не по нашему. У нас обычно такие были, ржавые и убитые.

Ошивающиеся рядом алкаши прилагались к ларьку. Их кол-во зависело от времени суток.

0
Abakas
У нас обычно такие были

У вас, это где?

0
WerGC

не плохо атмосферно,ларек большой там даже кровать есть,буржуи не поймут эту игру

0
trigger_zz

Это шедевр!!!, срочно в вишлист.

0
Smalko

Прочитал "Рамена не будет"

0
Фанат Миты

если это не будет таким-же Шедевром как Misaid - внимания не заслуживает

0
H82Y

Такой шлак собираются два года делать!лучше бы вообще не брались за игру

0
sergeu78

судя по отсутствию смартфона, прикиду покупателя и телику-киоск середины 90-х

0
Dirty-Harry

Такое же но про Гастроном или Овощной

-4
Денис Сидоров 5

Наши не перестают удивлять ,как еб..ну делали ,так и делают дальше))))

-6