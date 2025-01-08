Меланхоличный симулятор киоска в России: первый трейлер игры "Размена не Будет"

Отечественная студия Rassvet представила первый трейлер своего атмосферного повествовательного проекта "Размена не Будет". Эта необычная игра от первого лица погружает игроков в ночной киоск, где меланхолия, философские размышления и яркие воображаемые миры переплетаются в единую историю.
В дебютном проекте молодой команды разработчиков, игрокам предстоит взять под свое управления главного героя по имени Матвей. Он работает простым продавцом ночного киоска, становясь свидетелем жизни жителей российских регионов. Игроки смогут погрузиться в атмосферу одиночества, слушая истории случайных прохожих, а также исследовать фантастические миры, рождающиеся в воображении Матвея. Эти миры вдохновлены аниме и культовыми играми разных жанров.
Особенности игры:
- Сменяющиеся визуальные стили, от суровой реальности киоска до красочных фантазий.
- Выразительные персонажи, каждый со своей уникальной историей.
- Саундтрек от отечественных исполнителей, подчёркивающий меланхоличную атмосферу.
- Разнообразный геймплей, включающий как кинематографичные сцены, так и интерактивные фантастические элементы.
Релиз игры "Размена не Будет" намечен на 2025-2026 годы. Разработчики обещают создать компактную, но насыщенную историю, способную затронуть глубинные чувства игроков. Первый трейлер уже намекает на уникальный стиль игры и её особую атмосферу, выделяющую игру среди других инди-проектов. Проект уже можно добавить в список желаемого Steam.
чё то шикарные условия для продавца, обычно всё товаром заставлено было.
Какой атмосферно достоверный тизер, аж мурашки. Грязный снег, летящая по гололёду лада, быдлус качающий права пол часа. Задели нужные струны души этим роликом.
Едрить копать. Лада быдлус, грязный снег. Панельные девятиэтажки, бетонный забор. И полная жо.... Это Же мой родной город. Пойду до ларька что ли. Пивка возьму.....
Не знаю в чем будет фишка, но дико атмосферно)
ты в роли продавца ларька, чё не понятного то
>Размена не будет
>I have no change
Петербуржская школа английская языка
Прикольно и картинка не плохая.
инстинктивно прикрылся я, ожидая, что проезжающая машина окатит традиционным калоритом, но нет, видимо пока на ранней стадии разработки
довольно любопытно, главное теперь чтобы геймплей интересный был
сначала анимешник какой то стоял потом реалистичный чел
И видимо его просто сняли на видео и потом воткнули в тизер. Но выглядит всё равно прикольно
что за музыка?
Вот реально, руки откуда нужно, сделал целую локацию. Мог бы край оф фир создать...
А можно такое же, но только про хрущевки? Ах, да...
Гении задумки!
Какой-то ларек слишком цивильный. Не по нашему. У нас обычно такие были, ржавые и убитые.
Ошивающиеся рядом алкаши прилагались к ларьку. Их кол-во зависело от времени суток.
У вас, это где?
не плохо атмосферно,ларек большой там даже кровать есть,буржуи не поймут эту игру
Это шедевр!!!, срочно в вишлист.
Прочитал "Рамена не будет"
если это не будет таким-же Шедевром как Misaid - внимания не заслуживает
Такой шлак собираются два года делать!лучше бы вообще не брались за игру
судя по отсутствию смартфона, прикиду покупателя и телику-киоск середины 90-х
Такое же но про Гастроном или Овощной
Наши не перестают удивлять ,как еб..ну делали ,так и делают дальше))))