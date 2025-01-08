Меланхоличный симулятор киоска в России: первый трейлер игры "Размена не Будет"

Отечественная студия Rassvet представила первый трейлер своего атмосферного повествовательного проекта "Размена не Будет". Эта необычная игра от первого лица погружает игроков в ночной киоск, где меланхолия, философские размышления и яркие воображаемые миры переплетаются в единую историю.

В дебютном проекте молодой команды разработчиков, игрокам предстоит взять под свое управления главного героя по имени Матвей. Он работает простым продавцом ночного киоска, становясь свидетелем жизни жителей российских регионов. Игроки смогут погрузиться в атмосферу одиночества, слушая истории случайных прохожих, а также исследовать фантастические миры, рождающиеся в воображении Матвея. Эти миры вдохновлены аниме и культовыми играми разных жанров.

Особенности игры:

Сменяющиеся визуальные стили , от суровой реальности киоска до красочных фантазий.

, от суровой реальности киоска до красочных фантазий. Выразительные персонажи , каждый со своей уникальной историей.

, каждый со своей уникальной историей. Саундтрек от отечественных исполнителей , подчёркивающий меланхоличную атмосферу.

, подчёркивающий меланхоличную атмосферу. Разнообразный геймплей, включающий как кинематографичные сцены, так и интерактивные фантастические элементы.

Релиз игры "Размена не Будет" намечен на 2025-2026 годы. Разработчики обещают создать компактную, но насыщенную историю, способную затронуть глубинные чувства игроков. Первый трейлер уже намекает на уникальный стиль игры и её особую атмосферу, выделяющую игру среди других инди-проектов. Проект уже можно добавить в список желаемого Steam.