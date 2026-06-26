Отечественный симулятор "Размена не Будет" преодолел отметку в 600 тысяч вишлистов в Steam

Российские разработчики из независимой студии официально объявили о важном достижении своего проекта. Их грядущий симулятор сотрудника продуктового магазина под названием «Размена не Будет» (I Have No Change) собрал более 600 тысяч добавлений в списки желаемого. Авторы отметили, что на старте разработки подобные показатели казались всей команде чем-то абсолютно фантастическим.

Благодаря мощной поддержке со стороны сообщества проект продемонстрировал отличную динамику и поднялся на 123-е место во всемирном топе самых ожидаемых игр платформы Valve. На фоне этого успеха создатели заверили игроков, что они полны сил, решимости и продолжают активную работу за кулисами для того, чтобы довести производство до конца и выпустить качественный продукт.

Игровой процесс новинки предлагает уникальный и ироничный взгляд на будни обычного кассира в типичном постсоветском супермаркете. Пользователям предстоит не просто сканировать товары, но и ежедневно сталкиваться с колоритными покупателями, решать конфликты из-за просроченных продуктов и пытаться найти сдачу в условиях вечной нехватки мелких купюр и монет.

Точная дата полноценного релиза игры на ПК пока не сообщается. А всем заинтересовавшимся проект можно добавить в список желаемого, чтобы помочь разработчикам преодолеть новые рубежи.