Стартовало тестирование симулятора продавца Размена не Будет

Студия Studio Rassvet объявила о запуске открытого тестирования своего нового проекта Размена не Будет. В рамках данного этапа пользователям предлагают провести 40 минут из жизни 27-летнего Матвея Зоренко. Главный герой работает ночным продавцом в небольшом киоске на Дальнем Востоке России. События симулятора разворачиваются зимой в канун Нового года.

Проект представляет собой сюжетную повествовательную игру от 1 лица. В процессе прохождения геймерам предстоит обслуживать различных покупателей и выслушивать их жизненные истории. Полная версия будет состоять из 8 эпизодов продолжительностью от 30 до 40 минут. Весь сюжет займет у игроков от 4 до 6 часов реального времени.

Разработка ведется на графическом движке Unreal Engine 5. Ключевой особенностью симулятора выступает технология FMV. Роли всех посетителей киоска исполнили живые актеры, а отснятый видеоматериал интегрирован напрямую в виртуальное окружение. Разработчики отдельно подчеркивают полный отказ от генерации лиц при помощи искусственного интеллекта.

Выход игры Размена не Будет состоится в 2027 году на ПК в сервисе Steam. Прямо сейчас на странице проекта можно запросить доступ к плейтесту. Незадолго до полноценного релиза авторы также планируют выпустить бесплатную демоверсию с финальным уровнем качества.