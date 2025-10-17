Хоррор-классика I Have No Mouth, and I Must Scream получила обновлённое издание с бонусами и современными функциями

Студия Nightdive, известная своими ремастерами классических игр, представила «окончательное обновление» для культового хоррора I Have No Mouth, and I Must Scream, вышедшего в 1995 году. Спустя почти три десятилетия легендарный проект получил масштабное обновление на ПК с улучшенным интерфейсом, новыми настройками и дополнительным контентом.

Оригинальная игра, основанная на рассказе Харлана Эллисона, рассказывает о зловещем искусственном интеллекте AM, который уничтожил человечество, оставив в живых лишь пятерых людей, чтобы бесконечно их мучить. Сочетание философских тем, психологического ужаса и моральных испытаний сделало игру культовой среди поклонников жанра.

Новое издание доступно бесплатно для всех владельцев игры в Steam и GOG. В обновлении появились современные меню, возможность изменять размер экрана, выбирать фоновое изображение, применять визуальные фильтры и регулировать чувствительность управления. Также была улучшена поддержка геймпадов — добавлены предустановленные сочетания для более плавного и интуитивного геймплея.

Кроме того, разработчики включили бонусный контент — встроенное руководство и музыкальный плеер, который позволяет наслаждаться оригинальным саундтреком.

Одними из самых заметных улучшений стали достижения и облачные сохранения, что позволит игрокам продолжать прохождение на разных устройствах.