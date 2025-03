Классический хоррор I Have No Mouth And I Must Scream заявится на консоли

Классический хоррор I Have No Mouth And I Must Scream, вышедшая на ПК в 1995 году и основанная на одноименном научно-фантастическом рассказе ужасов Харлана Эллисона, опубликованном в 1967 году, скоро выйдет на консолях: Nightdive Studios объявила, что игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Series X|S и Nintendo Switch с 27 марта. По этому случаю также был выпущен новый трейлер.

Приключение погрузит вас в мучительное и скрытое прошлое пяти людей. Погрузитесь в их самые темные страхи. Победите Мастера Компьютера AM в психологической войне. Горристер — одиночка-самоубийца, Бенни — изуродованный зверь, Эллен — истеричка, Нимдок — тайный садист, Тед — параноидальный циник.

Особенности: