Классический хоррор I Have No Mouth And I Must Scream заявится на консоли

Классический хоррор I Have No Mouth And I Must Scream, вышедшая на ПК в 1995 году и основанная на одноименном научно-фантастическом рассказе ужасов Харлана Эллисона, опубликованном в 1967 году, скоро выйдет на консолях: Nightdive Studios объявила, что игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Series X|S и Nintendo Switch с 27 марта. По этому случаю также был выпущен новый трейлер.
Приключение погрузит вас в мучительное и скрытое прошлое пяти людей. Погрузитесь в их самые темные страхи. Победите Мастера Компьютера AM в психологической войне. Горристер — одиночка-самоубийца, Бенни — изуродованный зверь, Эллен — истеричка, Нимдок — тайный садист, Тед — параноидальный циник.
Особенности:
- Возьмите на себя роль пяти разных персонажей, каждый из которых находится в уникальной обстановке.
- Сложные дилеммы, затрагивающие острые эмоциональные проблемы
- Психологические и провокационные взрослые темы
- Основано на рассказе Харлана Эллисона «У меня нет рта, и я должен кричать», одном из десяти самых переиздаваемых рассказов на английском языке.
- Полностью оцифрованная речь с более чем 40 различными персонажами и передовой анимацией
- Харлан Эллисон в роли голоса безумного главного компьютера AM.