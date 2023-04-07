Квартира в 90-х, мистика и люк в потолке. Очень странный инди квест "I Know This Place..?"

"I Know This Place..?" - эксперимент. А вернее пилотная глава инди квеста от ребят из РФ и РБ.

(а статью пишу потому что знаю их и хочу поддержать)

Основная фишка: после каждой главы игроки голосуют и пишут мысли, предложения в форму, а разработчики отбирают лучшее и реализуют в следующей главе. То есть комьюнити строит сюжет.

Успев поиграть в бета тестах могу сказать что да - сейчас сложно удивить кого-то графикой или механикой в игре. Ребята постарались сделать игру используя как готовые купленные ассеты так и замоделив реальные предметы того времени. Вышло очень неплохо я считаю для команды из 3х человек. Понравилось что озвучка на двух языках и самое...САМОЕ главное - атмосфера.

О да..пыльная квартира с ламповым запахом, ковры, скрипучий пол, вечный осенний вечер и много мистики. Нет- не хоррора, без скриммеров.

В игре множество отсылок и неоднозначных загадок. Разработчики попробовали сделать так, чтобы каждый по своему понял смысл происходящего и сюжет смог развиться совершенно в разные стороны.

Что-то, что на первый взгляд покажется непонятным потоком мыслей разработчиков, через время уже станет понятной подсказкой к возможному сюжет следующих глав. Разработчики хотели бы чтобы игра вызывала дискуссии, споры на тему происходящего. Это как интрига, но обернутая в загадку.

Итак, о сюжете пилотной главы, без спойлеров.

Наш герой получает письмо от своего давнего друга. Друг просит приехать нас навестить его в месте, где проходило наше детство. В месте, где мы не были очень давно и которое очень далеко теперь.

Однако само письмо от друга уже читается немного странно, и по прибытию в квартиру герой уже сразу задается вопросом: а действительно ли он знает это место? Все вокруг вроде знакомо, но всё живет какой-то своей жизнью.

Что интересно: при создании первой главы комьюнити уже участвовало в процессе. Например, кто-то озвучил персонажа, кто-то прислал старые фото своих дедов, кто-то придумал свою загадку.

В этом плане интересно посмотреть что ребята сделают во второй главе, когда игроки предложат им множество своих идей.

Кстати также будет и DAO голосование. Но это отдельная тема.



Проект побывал на выставке WEBSUMMIT в Лиссабоне, получил хорошие отзывы от представителя Sony и DW (подробности на страничке в стиме).



Продажи стартуют 20 апреля.

Цена: 265 руб

С учетом что все игроки 1й главы могут голосовать и их идеи пойдут во второю главу ну как не купить?