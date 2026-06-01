Трейлер I MUST FIND HER показал мрачную Припять глазами обычного человека, а не сталкеров и военных

Чернобыльская зона давно превратилась в привычный сеттинг для шутеров и постапокалиптических экшенов, но психологический триллер I MUST FIND HER решил пойти совсем другим путём. Вместо охоты за артефактами и перестрелок с мутантами разработчики делают ставку на личную трагедию и атмосферу первых часов после катастрофы в Припяти. Новый трейлер как раз показывает, что авторы явно вдохновлялись не столько играми вроде S.T.A.L.K.E.R., сколько психологическими хоррорами и драмами о человеческом страхе.

Главный герой — отец, потерявший дочь во время эвакуации после аварии на ЧАЭС. В попытках найти ребёнка он оказывается в странной временной петле посреди окутанной туманом дороги. Судя по описанию, игра концентрируется не на мистике ради мистики, а на ощущении безысходности, паники и распада привычного мира.

Особенно выделяется использование реальных архивных записей переговоров диспетчеров и пожарных, отправленных к четвёртому энергоблоку. Такой подход может сделать атмосферу куда тяжелее и эмоциональнее, чем любые скримеры. Разработчики явно пытаются создать не аттракцион ужасов, а историю о человеческой катастрофе.

Судя по трейлеру, I MUST FIND HER также делает ставку на реализм и исследование окружения. Вместо привычных головоломок игроку придётся внимательно слушать диалоги, изучать детали и понимать логику самой аномальной петли. Это выглядит как попытка совместить «симулятор ходьбы» с психологическим хоррором в духе P.T. и Layers of Fear, но на фоне трагедии Припяти такой подход ощущается заметно свежее обычных игр про Чернобыль.