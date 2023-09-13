Кровавый твин-стик шутер I See Red доберётся до Nintendo Switch в 2024 году ©

RedDeer.Games, один из крупнейших издателей и разработчиков игр для Nintendo Switch, объявил, что выдающаяся, отмеченная наградами инди-игра I See Red выходит на консоли Nintendo Switch. Игра будет доступна игрокам по всему миру в начале 2024 года.

I See Red – твин-стик-шутер в стиле roguelike, действие которого происходит в темном мире киберпанка. В этом мрачном мире главного героя обманывают и эксплуатируют, испытывая бесконечную боль. Игроки своими руками будут осуществлять жестокую и разрушительную месть своим мучителям.

Игрокам предстоит бродить по всему космосу, мстя всем, кто виновен в их боли. Они вернутся даже после смерти как одни из многих клонов, которых их использовали. Зацикленный на единственной цели – мести, мир героя стал черно-белым, за одним исключением – каждая из его целей светится ярко-красным.

Используя огромное разрушительное оружие и даже сверхчеловеческую силу голых рук, чтобы казнить своих врагов, игроки будут сеять хаос, куда бы они ни пошли. Кроме того, все вокруг героя может быть использовано в его интересах во время боя.