Исследование городских улиц и поиск грешников в новом геймплее The Inquisitor

Не так давно разработчики из студии The Dus выпустили в цифровом магазине Steam демоверсию многообещающей адвенчеры The Inquisitor. Проект переносит игроков в средневековый немецкий город Кенигштайн, который нужно очистить от грешников и скверны в роли грозного инквизитора Мордимера Маддердина. В сети опубликовали первый час прохождения The Inquisitor, который знакомит нас с правилами мрачного мира и разнообразными персонажами.
Свежий геймплей демонстрирует полное прохождение демоверсии The Inquisitor, начиная с вступительной части в порту большого города и заканчивая намеками на жестоких культистов, которые скрываются в тени. Ролик также показывает интерактивные взаимодействия, некоторые экшн-сцены и моральный выбор, который может сделать игрок в самых разных ситуациях.
Выход The Inquisitor запланирован на февраль следующего года для ПК и консолей, но пока без точной даты релиза.
Чем-то напоминает GreedFall + ведьмак 3 = вместе взятые. Возможно, в это даже интересно будет поиграть. Лицо инквизитора напоминает лютого волка, готового живьём шкуру содрать с кого угодно. Образ инквизитора прям очень удачный получился. Графон приятный для западной RPG. Но до лучших представителей жанра из азии проект явно не дотягивает, судя по ролику.
Короче, я побежал качать демку щупать своими руками. Всё-таки судить по видео и пощупать самостоятельно немого разные вещи.
Лучше бы быстрый широкий шаг сделали, выгядело бы грознее, что идет инквизиция по твою душу. А этому семенящему шнырю хочется за щеку насувать в подворотне.
О, довольно интересная фабула. Поработать во славу Святой Инквизиции это мы хотим, хе-хе-хе 😁 Грешников, еретиков, богохульников, ведьм выявлять и передавать в руки правосудия. Хорошечно.
Карьера будет? Великим Инквизитором стать.
в погоне за воришкой не смог сквозь развешанные тряпки пробежать... геймплей уровня денди.