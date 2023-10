Исследование городских улиц и поиск грешников в новом геймплее The Inquisitor ©

Не так давно разработчики из студии The Dus выпустили в цифровом магазине Steam демоверсию многообещающей адвенчеры The Inquisitor. Проект переносит игроков в средневековый немецкий город Кенигштайн, который нужно очистить от грешников и скверны в роли грозного инквизитора Мордимера Маддердина. В сети опубликовали первый час прохождения The Inquisitor, который знакомит нас с правилами мрачного мира и разнообразными персонажами.

Свежий геймплей демонстрирует полное прохождение демоверсии The Inquisitor, начиная с вступительной части в порту большого города и заканчивая намеками на жестоких культистов, которые скрываются в тени. Ролик также показывает интерактивные взаимодействия, некоторые экшн-сцены и моральный выбор, который может сделать игрок в самых разных ситуациях.

Выход The Inquisitor запланирован на февраль следующего года для ПК и консолей, но пока без точной даты релиза.