Мрачное средневековое приключение The Inquisitor обзавелось демоверсией в Steam

Издательство Kalypso Media вместе с разработчиками The Dus объявили о выпуске демоверсии своей будущей игры The Inquisitor. Демо-версия будет доступна до окончания фестиваля Steam Next Fest 16 октября.

В демоверсии The Inquisitor, которая недавно была показана эксклюзивно для прессы на Gamescom, игроки впервые встретятся с инквизитором Мордимером Мэддердином. Они увидят гавань и рынок Кенигштайна и расследуют слухи о вампирах среди горожан. Они также встретятся с интересными персонажами, примут участие в Большом турнире в городе и станут свидетелями загадочного Подземного мира, где правда может быть собрана воедино из осколков воспоминаний.

The Inquisitor выйдет в феврале 2024 года на Xbox Series X|S, ПК с Windows и PlayStation 5.