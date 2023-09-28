Мрачное средневековое приключение The Inquisitor обзавелось демоверсией в Steam

Издательство Kalypso Media вместе с разработчиками The Dus объявили о выпуске демоверсии своей будущей игры The Inquisitor. Демо-версия будет доступна до окончания фестиваля Steam Next Fest 16 октября.
В демоверсии The Inquisitor, которая недавно была показана эксклюзивно для прессы на Gamescom, игроки впервые встретятся с инквизитором Мордимером Мэддердином. Они увидят гавань и рынок Кенигштайна и расследуют слухи о вампирах среди горожан. Они также встретятся с интересными персонажами, примут участие в Большом турнире в городе и станут свидетелями загадочного Подземного мира, где правда может быть собрана воедино из осколков воспоминаний.
The Inquisitor выйдет в феврале 2024 года на Xbox Series X|S, ПК с Windows и PlayStation 5.
Это ремейк старого двухмерного Inquisitor, или совершенно отдельная игра?
отдельная игра по серии книг от поляков. с чешским инквизитором от 2009 года ничего общего не имеет
Инквизиторы Ордо Ксенос смотрят на него как на еретика.
Ждал и следил за игрой, на 3070 демка выдает 40 фпс на самых высоких настройках. Картинка в целом приятная, просадок нету, но сами текстуры явно года 2010. Катсцены явно недоделаны. Атмосфера хорошая, чувствуется что играешь за инквизитора.
Что то про системные требования ни слова.В стиме тоже нет.