Мрачное средневековое приключение The Inquisitor получило дату выхода и первый дневник разработчиков

Этот первый дневник разработчиков будет посвящен загадочной роли Джейми в роли Мордимера Маддердина, главного инквизитора игры. Углубляясь в его интерпретацию персонажа и давая особое представление о том, как он исполнил роль. Перед запуском игры будут выпущены два дополнительных дневника разработчиков, в которых будет подробно рассмотрена команда, создавшая The Inquisitor, а также мир (и немир) сюжета игры.
The Inquisitor — это приключенческая игра в жанре темного фэнтези, действие которой происходит в альтернативной версии 1500-х годов, в которой Иисус не умер за наши грехи, а вместо этого вырвался на свободу с креста и убил неверующих. Игрокам предстоит взять на себя роль Мордимера Маддердина, инквизитора на службе Церкви Христа Мстительного. По своей сути The Inquisitor — это сюжетно-ориентированная приключенческая игра в жанре фэнтези с акцентом на элементы детектива, дополненная механикой экшена и головоломки.
Где дата то?
Глазки раскрываем на 03:25 там и дата выхода 8 февраля 2024
Будущая игра 2024 года, а графон 2004 г. и геймплей г*внище. И ещё к релизу наверное скажут что у видеокарт 4090 будет макс. 30 фпс. Может задумка и сюжет интересные будут, но все остальное уж очень печально выглядит.
Прошёл демку. Порадовало, что игра совсем не детская, а вот обилие QTE- огорчило.
Можно быть плохим или хорошим. Учитывая, что инквизиция погубила уйму народа, то я отыгрывал злодея.
Это распространённое заблуждение. Технически Инквизиция была аналогом политического сыска и занималась в первую очередь ересями — то есть, оппозицией Ватикану. Время тогда было неспокойное, любой языкастый проповедник был способен собрать вокруг себя толпу и устроить весёлую жизнь, по сравнению с которой Гражданская война в России показалась бы детским утренником. Вот и отслеживали, предотвращали, переубеждали. На казнь (причём замечу, светским властям — сама Церковь никого не умерщвляла) отдавали в крайних случаях.
А ведьм и колдунов вообще стали активно ловить уже протестанты. Потом, конечно, всю эту красоту удобно спихнули на католиков. Примерно как сейчас многие страны в собственных преступлениях стараются замазать других.
посмотрим чего они там на юнити напердолили.
если будет как с мором - 45 фпс максимум получится
Обнадежили