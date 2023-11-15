Мрачное средневековое приключение The Inquisitor получило дату выхода и первый дневник разработчиков

Этот первый дневник разработчиков будет посвящен загадочной роли Джейми в роли Мордимера Маддердина, главного инквизитора игры. Углубляясь в его интерпретацию персонажа и давая особое представление о том, как он исполнил роль. Перед запуском игры будут выпущены два дополнительных дневника разработчиков, в которых будет подробно рассмотрена команда, создавшая The Inquisitor, а также мир (и немир) сюжета игры.

The Inquisitor — это приключенческая игра в жанре темного фэнтези, действие которой происходит в альтернативной версии 1500-х годов, в которой Иисус не умер за наши грехи, а вместо этого вырвался на свободу с креста и убил неверующих. Игрокам предстоит взять на себя роль Мордимера Маддердина, инквизитора на службе Церкви Христа Мстительного. По своей сути The Inquisitor — это сюжетно-ориентированная приключенческая игра в жанре фэнтези с акцентом на элементы детектива, дополненная механикой экшена и головоломки.