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The Inquisitor 4-й квартал 2023 г.
7.3 85 оценок

Новый геймплейный трейлер мрачной приключенческой игры в жанре фэнтези The Inquisitor

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butcher69
Новости

Компания Kalypso Media и The Dust S.A. представили новый геймплейный трейлер мрачной приключенческой игры в жанре фэнтези The Inquisitor. Эта сюжетная эпопея выходит из глубин альтернативной религиозной истории и приглашает игроков пройти по коварному пути через тайны, насилие и грех. The Inquisitor выходит в ближайшее время и предназначена для платформ Windows PC, Xbox Series X | S и PlayStation 5.

Действие игры The Inquisitor разворачивается в альтернативном 1500 году нашей эры, когда мстительный Иисус освободился от креста и начал жестоко мстить еретикам, и вводит игроков в мир, пропитанный кровью и мраком. Игроки берут на себя мантию Мордимера Маддердина, преданного инквизитора, и отправляются в захватывающее путешествие по коррумпированному городу Кенигштайн. На фоне повсеместных грехов и религиозных проступков ваш священный долг инквизитора приглашает вас раскрыть корни коррупции и противостоять ее злым тискам.

Воспользуйтесь возможностями стратегического расследования, выслеживая подозреваемых, разбираясь в сложностях доказательств и, если потребуется, прибегая к непреклонному насилию. На карту поставлена ваша роль судьи, присяжного и палача. Победит ли милосердие или меч возмездия падет во имя Святого Закона?

В последнем трейлере вы увидите, какие инструменты есть в вашем распоряжении, чтобы исправить ошибки Кенигштайна.

8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
DimaSmoke

Идея интересная, но реализация...

3
-zotik-

Халтурненько

2
AlexZver

Редкостная срань намечается

0
Alcoza1cer

Это будет что то типа Шерлока Холмса. Чё вы накинулись то? Да модельки и анимация так себе, но ещё есть возможность это подтянуть. Был бы бюджет. Нельзя сразу топить такие игры

0
HandsomeRed
0
lokdogg

Выглядит как игра 2005 года

0