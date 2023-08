Новый геймплейный трейлер мрачной приключенческой игры в жанре фэнтези The Inquisitor ©

Компания Kalypso Media и The Dust S.A. представили новый геймплейный трейлер мрачной приключенческой игры в жанре фэнтези The Inquisitor. Эта сюжетная эпопея выходит из глубин альтернативной религиозной истории и приглашает игроков пройти по коварному пути через тайны, насилие и грех. The Inquisitor выходит в ближайшее время и предназначена для платформ Windows PC, Xbox Series X | S и PlayStation 5.

Действие игры The Inquisitor разворачивается в альтернативном 1500 году нашей эры, когда мстительный Иисус освободился от креста и начал жестоко мстить еретикам, и вводит игроков в мир, пропитанный кровью и мраком. Игроки берут на себя мантию Мордимера Маддердина, преданного инквизитора, и отправляются в захватывающее путешествие по коррумпированному городу Кенигштайн. На фоне повсеместных грехов и религиозных проступков ваш священный долг инквизитора приглашает вас раскрыть корни коррупции и противостоять ее злым тискам.

Воспользуйтесь возможностями стратегического расследования, выслеживая подозреваемых, разбираясь в сложностях доказательств и, если потребуется, прибегая к непреклонному насилию. На карту поставлена ваша роль судьи, присяжного и палача. Победит ли милосердие или меч возмездия падет во имя Святого Закона?

В последнем трейлере вы увидите, какие инструменты есть в вашем распоряжении, чтобы исправить ошибки Кенигштайна.