Старая школа зовёт: I Want Your Castle - новая ретро-стратегия выйдет на Kickstarter этой осенью

Heirloom Interactive — молодая студия с опытной командой — анонсировала свою первую игру I Want Your Castle. Проект вдохновлён классикой пошаговых стратегий и настольных игр прошлого, и уже этой осенью стартует его кампания на Kickstarter.

Создатели описывают I Want Your Castle как стратегию с однопользовательским режимом, в которой нашлось место для приключенческих элементов и духа настолок. «Это проект, в который мы вложили душу. Мы взяли любимые механики из игр нашего детства и придали им стратегическую глубину», — говорит Якоб Тухтен, соучредитель студии.

В коротком тизере показана стильная ручная 2D-графика, подчёркивающая ретро-настроение и фэнтезийную атмосферу. По словам разработчиков, игра станет своеобразным «письмом любви» к эпохе, когда герои были не красавцами, а харизматичными чудаками.

I Want Your Castle обещает быть находкой для поклонников олдскульных стратегий и ролевых настольных приключений.