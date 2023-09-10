Ремейк приключенческого 2D-хоррора Ib выйдет на PS5 и PS4 в марте 2024 года ©

Издатель PLAYISM и разработчик kouri выпустят версии ремейка приключенческого 2D-хоррора Ib для PlayStation 5 и PlayStation 4 14 марта 2024 года, объявили компании. Он будет доступен как в физическом, так и в цифровом виде в Японии.

Ib — это приключенческая 2D-игра, действие которой происходит в жуткой и загадочной художественной галерее. Осмотрите местность вокруг себя, обнаруживая предметы и обезвреживая ловушки, чтобы найти выход из странной галереи.

Молодая девушка по имени Иб вместе со своими родителями посещает художественную галерею. Просматривая различные произведения искусства, Иб внезапно понимает, что она одна. Пока она ищет кого-то — кого-нибудь — еще, музей начинает меняться…

Ремейк Ib впервые был выпущен для ПК в Steam 11 апреля 2022 года на японском языке и добавил поддержку английского языка 17 мая 2022 года. Версия для Switch последовала 9 марта 2023 года.