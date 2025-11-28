Icarus готовится к новому этапу: представлено крупное дополнение Dangerous Horizons

Студия RocketWerkz раскрыла подробности масштабного дополнения Dangerous Horizons для космического выживача Icarus. Фанаты ждали эту новость больше года, и теперь разработчики представили полноценный анонс вместе с атмосферным трейлером с живыми актёрами, намекающим на ключевые события будущего DLC. Вслед за роликом появились и первые скриншоты, демонстрирующие череду геймплейных нововведений.

На опубликованных изображениях можно заметить загадочных существ, которых игроки смогут приручать, а также новую технологию добычи ценного ресурса, похожего на нефть. Эти элементы прямо указывают на расширение механик выживания и прогрессии. Однако это лишь часть грядущего контента.

В Dangerous Horizons появится полноценная сюжетная кампания, дополнительные побочные задания, свежие биомы, новые инструменты, экипировка и опасные боссы. Одним из самых ожидаемых нововведений станет лазерное оружие, открывающее доступ к пятому технологическому уровню — значительному скачку вперёд по сравнению с текущими возможностями игроков. Всё это будет сосредоточено в новом регионе под названием Элизиум, который предложит суровые испытания, но и щедрые награды.

Разработчики подчеркнули важную деталь: для доступа всей команды к контенту нового DLC достаточно, чтобы дополнение приобрёл один игрок в группе. Это решение уже вызвало положительные отклики среди сообщества.

Напомним, Icarus вышла 4 декабря 2021 года на PC