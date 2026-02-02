Icarus готовится покорять консоли: выживание на PS5 и Xbox Series X|S стартует 26 февраля

Студия RocketWerkz совместно с Grip Digital объявила о выходе консольной версии выживалки Icarus. Уже 26 февраля 2026 года игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут отправиться на опасную планету Икарус, которая до этого была доступна только на ПК через Steam.

Действие игры разворачивается после неудачного эксперимента по терраформированию планеты: Икарус должен был стать вторым домом для человечества, но поверхность превратилась в смертельную ловушку. Игрокам предстоит выживать среди токсичных облаков, бушующих пожаров, яростных штормов и агрессивных хищников, регулярно возвращаясь на орбитальную станцию для отдыха и подготовки новых вылазок.

Консольное издание сразу получит дополнение New Frontiers с новыми регионами — от вулканических пустошей до загадочных болот — шестью сюжетными миссиями, мутировавшими существами и сотнями предметов для крафта. Icarus предложит три режима: свободное исследование, контракты с жёсткими временными ограничениями и режим «Аванпосты» для строительства.

Игра поддерживает одиночное прохождение и кооператив до четырёх игроков. Прогресс и система талантов полностью идентичны на всех платформах, хотя кроссплей с ПК не предусмотрен.

С момента релиза в Steam в декабре 2021 года Icarus получила признание: 74 % положительных отзывов по более чем 47 тысячам рецензий. Выход на консоли позволит новым игрокам впервые испытать суровый мир Икаруса на привычных устройствах.