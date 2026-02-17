Icarus задержится на консолях: релиз перенесли ради полировки

Студии RocketWerkz и GRIP Studios объявили о переносе консольной версии Icarus. Вместо запланированного 26 февраля игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S на месяц позже.

По словам разработчиков, дополнительное время требуется для «полировки» проекта и устранения возможных проблем до релиза, чтобы не выпускать игру с ошибками, требующими срочных патчей.

17 февраля команда проведёт сессию вопросов и ответов на Reddit, где поделится подробностями о консольном запуске и дополнении Dangerous Horizons.

Icarus — кооперативный survival-проект, дебютировавший на PC в декабре 2021 года и получивший в целом положительные отзывы игроков.