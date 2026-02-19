ЧАТ ИГРЫ
Icarus 04.12.2021
Разработчик ICARUS считает, что игроки должны изменить отношение к задержкам

IKarasik IKarasik

Разработчики из RocketWerkz и GRIP Studios объявили о переносе ICARUS: Console Edition — консольная версия выживача выйдет не 26 февраля, как планировалось, а 26 марта 2026 года. На фоне этого решения создатель DayZ Дин Холл выступил с обращением к игрокам, предложив пересмотреть отношение к задержкам релизов.

Icarus задержится на консолях: релиз перенесли ради полировки

Перед стартом AMA-сессии на Reddit Холл подчеркнул, что индустрии необходимо «честно поговорить о переносах». По его словам, разработка игр обходится крайне дорого, а сроки напрямую влияют на бюджет. Из-за финансового давления и страха испортить репутацию студии часто стремятся выпустить продукт вовремя любой ценой, даже если он не полностью готов.

Холл считает, что именно гонка за дедлайнами приводит к проблемам с качеством и культуре переработок. Он призвал игроков дать понять платформодержателям — таким как Xbox и PlayStation — что перенос ради доработки является приемлемым решением. По его мнению, поддержка аудитории способна изменить восприятие задержек в индустрии.

Команда ICARUS подчеркнула, что консольная версия находится в «стабильном состоянии», однако дополнительный месяц позволит отполировать проект и избежать известных проблем на старте. Холл также признал, что оригинальный запуск ICARUS пострадал из-за спешки, что отразилось на оценках, и студия не хочет повторять этот опыт.

Комментарии:  2
Xavier_Rich
Холл считает, что именно гонка за дедлайнами приводит к проблемам с качеством и культуре переработок

Вопрос тут, наверное, не к игрокам, а издателям и акционерам, которые определяют сроки релиза, нет?

1
MEGATAIMAN
игроки должны изменить отношение к задержкам

обычно когда парень слышит слово ":задержка:" первая его мысль aлимeнты