В Icarus вышло обновление 248: Scoria Deep Ore теперь на всех картах и исправление "призрачных пожаров"

Вышло еженедельное обновление 248 для выживалки Icarus — оно заметно расширяет доступ к ресурсу Scoria Deep Ore. Раньше эти залежи встречались только на Прометее, теперь же они появились на всех картах, включая аванпосты.
Теперь механика добычи ресурса подстраивается под тип мира:
- В новых мирах жилы Scoria Deep Ore будут формироваться естественным образом при генерации карты.
- На уже существующих локациях для создания залежей понадобится ранее добавленный Deep Cycler. Это удобно: не придётся начинать прохождение заново, чтобы получить доступ к новому ресурсу и связанным с ним технологиям.
Ключевым исправлением стало решение проблемы с «призрачными пожарами». Из‑за рассинхронизации сервера и клиента огонь мог быть потушен на сервере, но у некоторых игроков продолжал отображаться. Разработчики пояснили, что система огня в Icarus отвечает не только за визуал, но и за передачу тепла и распространение пламени — поэтому добиться полной синхронизации непросто. В этом патче частицы потушенного огня принудительно удаляются на стороне клиента. Полноценное исправление причины рассинхронизации обещают выпустить в ближайшие недели.
Кроме того, в обновлении поправили ряд мелких, но заметных деталей:
- исправили отображение шерсти у освежёванных лесных волков;
- вернули оригинальные иконки золота и серы;
- ускорили обновление положения солнца и луны — тени на рассвете и закате теперь выглядят плавнее;
- устранили ошибку с ножом таксидермиста: раньше разделка поросёнка давала неправильный трофей.
На следующей неделе в игру добавят Workshop Power Banks.