В Icarus вышло обновление 248: Scoria Deep Ore теперь на всех картах и исправление "призрачных пожаров"

Вышло еженедельное обновление 248 для выживалки Icarus — оно заметно расширяет доступ к ресурсу Scoria Deep Ore. Раньше эти залежи встречались только на Прометее, теперь же они появились на всех картах, включая аванпосты.

Теперь механика добычи ресурса подстраивается под тип мира:

В новых мирах жилы Scoria Deep Ore будут формироваться естественным образом при генерации карты.

жилы Scoria Deep Ore будут формироваться естественным образом при генерации карты. На уже существующих локациях для создания залежей понадобится ранее добавленный Deep Cycler. Это удобно: не придётся начинать прохождение заново, чтобы получить доступ к новому ресурсу и связанным с ним технологиям.

Ключевым исправлением стало решение проблемы с «призрачными пожарами». Из‑за рассинхронизации сервера и клиента огонь мог быть потушен на сервере, но у некоторых игроков продолжал отображаться. Разработчики пояснили, что система огня в Icarus отвечает не только за визуал, но и за передачу тепла и распространение пламени — поэтому добиться полной синхронизации непросто. В этом патче частицы потушенного огня принудительно удаляются на стороне клиента. Полноценное исправление причины рассинхронизации обещают выпустить в ближайшие недели.

Кроме того, в обновлении поправили ряд мелких, но заметных деталей:

исправили отображение шерсти у освежёванных лесных волков;

вернули оригинальные иконки золота и серы;

ускорили обновление положения солнца и луны — тени на рассвете и закате теперь выглядят плавнее;

устранили ошибку с ножом таксидермиста: раньше разделка поросёнка давала неправильный трофей.

На следующей неделе в игру добавят Workshop Power Banks.