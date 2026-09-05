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Icarus 04.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Инди, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8 600 оценок

В Icarus вышло обновление 248: Scoria Deep Ore теперь на всех картах и исправление "призрачных пожаров"

KoRnEr KoRnEr

Вышло еженедельное обновление 248 для выживалки Icarus — оно заметно расширяет доступ к ресурсу Scoria Deep Ore. Раньше эти залежи встречались только на Прометее, теперь же они появились на всех картах, включая аванпосты.

Теперь механика добычи ресурса подстраивается под тип мира:

  • В новых мирах жилы Scoria Deep Ore будут формироваться естественным образом при генерации карты.
  • На уже существующих локациях для создания залежей понадобится ранее добавленный Deep Cycler. Это удобно: не придётся начинать прохождение заново, чтобы получить доступ к новому ресурсу и связанным с ним технологиям.
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Ключевым исправлением стало решение проблемы с «призрачными пожарами». Из‑за рассинхронизации сервера и клиента огонь мог быть потушен на сервере, но у некоторых игроков продолжал отображаться. Разработчики пояснили, что система огня в Icarus отвечает не только за визуал, но и за передачу тепла и распространение пламени — поэтому добиться полной синхронизации непросто. В этом патче частицы потушенного огня принудительно удаляются на стороне клиента. Полноценное исправление причины рассинхронизации обещают выпустить в ближайшие недели.

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Кроме того, в обновлении поправили ряд мелких, но заметных деталей:

  • исправили отображение шерсти у освежёванных лесных волков;
  • вернули оригинальные иконки золота и серы;
  • ускорили обновление положения солнца и луны — тени на рассвете и закате теперь выглядят плавнее;
  • устранили ошибку с ножом таксидермиста: раньше разделка поросёнка давала неправильный трофей.

На следующей неделе в игру добавят Workshop Power Banks.

Трейлеры 11 Обновления 11
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