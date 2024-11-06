Первая RPG по D&D от создателя Fallout New Vegas была выпущена в то же время, что и Diablo 2, но это ей не помешало

Директор Fallout New Vegas Джош Сойер рассказал, что Diablo 2 на самом деле помогла увеличить продажи его первой ролевой игры по D&D, Icewind Dale, выйдя в то же время.
Согласно Википедии, Diablo 2 вышла 28 июня, а Icewind Dale - на день позже, 29 июня. В интервью журналу Edge Сойер признал, что такая ролевая игра, как Icewind Dale от относительно небольшой студии (в то время), выпущенная одновременно с сиквелом Diablo 2, не будет хороша для продаж первой.
"Icewind Dale вышла в тот же день, что и Diablo 2, что, казалось бы, должно быть катастрофически плохо, но на самом деле все прошло довольно хорошо", - сказал Сойер, предположив обратное: то, что время было выбрано удачно, пошло Icewind Dale на пользу. "За Diablo 2 стояли очереди, но многие из них увлекались фэнтези и изометрическими играми, поэтому они говорили: "Icewind Dale - что это? Да, мы возьмем и это".
В наши дни даты выхода видеоигр часто переносятся, чтобы избежать столкновения с другими релизами. Например, перенос Larian сроков выхода Baldur's Gate 3, чтобы избежать столкновения со Starfield. В прошлом году THQ Nordic отложила выход Alone in the Dark на 2023 год, потому что в этом году выходит "слишком много потрясающих игр".
Ну так все таки несколько разные продукты. Аудитория если и пересекается, то не на 100%. Icewind Dale клевая. Правда слишком линейная как по мне.
Даже не знал что они в один день вышли. Да это была чисто копия Балдура от Биоваров и по пипец популярной серии D&Dшных книг. Так что это Диабла вышла в один день с Icewind Dale))
Так или иначе разрабатывалась база из адаптации настолки командами Black Isle Studios и Interplay параллельно. Так что BG, IWD и PT братья, только от разных сценаристов. Но Baldur's Gate конечно все равно самая ранняя и самая удачная, хоть и Planescape: Torment куда самобытнее сейчас смотрится.
Ну собсна у них и движок один - Infinity. Который не уверен что где-то еще применялся кроме этих серий.
Легендарная игра.
возможно да. во пепвых спецефика игр на дисках была такая что их покупаешь впрок нужные тебе игры потому диски могут кончится и если через несколько месяцев -лет придешь за игрой уже пук.
если представить например что вышел скурим 5 или гта 5 и рядом есть какие то их не совсем такие аналоги от сутулой собаки то оч вряд ли. но такой сценарий что одни успешные игры могут потенцировать продажи других игр вполне вероятно. поэтому допустим если бы вышел скурим 2 от беседки и какая то игра, которая похожа на нее концептуально она вполне возможно оказалась бы в инфополе и имелабы сравнение если бы была в чем то лучше что привлеко какихто дополнительных игроков к ней без рекламы.
в случае однако если бы бг3 и старфилд вышли в один день и мамка бы дала бы денег только на одну игру я бы купил старфилд. а боробмир купил бы бг3.
Впервые слышу. Вот прям реально впервые.
Я слышал, но её так редко вспоминают, люди обычно говорят о Невервинтере или Вратах Балдура.
И как это авно могло соревноваться с диаблой? Это абсурд и писать такое признак полоумия.