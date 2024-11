Первая RPG по D&D от создателя Fallout New Vegas была выпущена в то же время, что и Diablo 2, но это ей не помешало

Директор Fallout New Vegas Джош Сойер рассказал, что Diablo 2 на самом деле помогла увеличить продажи его первой ролевой игры по D&D, Icewind Dale, выйдя в то же время.

Согласно Википедии, Diablo 2 вышла 28 июня, а Icewind Dale - на день позже, 29 июня. В интервью журналу Edge Сойер признал, что такая ролевая игра, как Icewind Dale от относительно небольшой студии (в то время), выпущенная одновременно с сиквелом Diablo 2, не будет хороша для продаж первой.

"Icewind Dale вышла в тот же день, что и Diablo 2, что, казалось бы, должно быть катастрофически плохо, но на самом деле все прошло довольно хорошо", - сказал Сойер, предположив обратное: то, что время было выбрано удачно, пошло Icewind Dale на пользу. "За Diablo 2 стояли очереди, но многие из них увлекались фэнтези и изометрическими играми, поэтому они говорили: "Icewind Dale - что это? Да, мы возьмем и это".

В наши дни даты выхода видеоигр часто переносятся, чтобы избежать столкновения с другими релизами. Например, перенос Larian сроков выхода Baldur's Gate 3, чтобы избежать столкновения со Starfield. В прошлом году THQ Nordic отложила выход Alone in the Dark на 2023 год, потому что в этом году выходит "слишком много потрясающих игр".