Idea Factory запускает IFChronicle с детективной визуальной новеллой ICONOLOGY от автора PSYCHO-PASS

Компания Idea Factory представила новый бренд визуальных новелл IFChronicle, первой игрой которого станет криминально-детективная приключенческая игра ICONOLOGY. За сценарий проекта отвечает Макото Фуками, известный по аниме PSYCHO-PASS, а также работам во вселенной Resident Evil.

События ICONOLOGY разворачиваются в недалёком будущем, где Токийское столичное полицейское управление использует экспериментальную технологию для расследования особо сложных преступлений. Её ключевым инструментом стал «Белый куб» — устройство, способное визуализировать мысли подозреваемых в виде своеобразных когнитивных картин.

Главной героиней выступает Харухо Цубакия, студентка художественного университета. Десять лет назад её родители были жестоко убиты, однако преступление так и осталось нераскрытым. Благодаря способности анализировать необычные ментальные образы девушка становится специальным следователем и получает возможность расследовать преступления непосредственно в сознании подозреваемых.

Игровой процесс будет строиться вокруг изучения этих картин и поиска скрытых в них смыслов. Игроку предстоит интерпретировать образы, анализировать мотивы и психологические травмы подозреваемых, а затем использовать полученные сведения для продвижения расследования. Ошибочные решения могут привести к разным вариантам развития событий и финалам.

В создании ICONOLOGY также участвует художник Тэйта, работавший над Fate/Grand Order и CharadeManiacs. Игра выйдет на Switch и ПК в Steam с английской, японской, традиционной и упрощённой китайской локализациями. Дата релиза пока не объявлена.