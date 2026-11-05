Icy Tower возвращается с новыми персонажами и испытаниями на высоте

Разработчики представили геймплейный трейлер новой Icy Tower — переосмысления культового вертикального платформера 2001 года. В ролике показаны Харольд и его друзья, которые пытаются забраться как можно выше по бесконечной башне, перепрыгивая между платформами и набирая очки за эффектные комбинации.

Игровой процесс строится на последовательных прыжках, отскоках от стен и скольжении. Чем длиннее серия, тем больше очков можно заработать, но одна ошибка отправит героя обратно к началу подъёма. По мере продвижения сложность возрастает, а башня меняет окружение и предлагает новые испытания. В игре также появятся разные персонажи, бонусы и возможность делиться повторами своих лучших забегов.

Icy Tower выйдет 10 ноября 2026 года на PC и Mac через Steam. Бесплатная демоверсия на данный момент не заявлена. Другие платформы разработчики пока не анонсировали.