В Epic Games Store стартовала раздача монет для шутера Arcadegeddon и набор для Idle Champions of the Forgotten Realms

Сегодня началась раздача сразу трёх игр, стратегическая Idle Champions of the Forgotten Realms, бонусные 5000 монет в Arcadegeddon для различных покупок, и битэмап River City Girls, но её не получится забрать хотя в Steam она продаётся без ограничений.

В Idle Champions можно будет получить набор Астариона «Знаменитые воители», ценность которого превышает 100 долларов.

В состав набор входит не только сам Астарион, но и некоторые другие известные персонажи, с которыми некоторые игроки познакомились через Baldur's Gate 3.

Разблокирует воителей из списка: Артемид (ячейка 3), Карлах (ячейка 4), Кэликс (ячейка 5), Астарион (ячейка 10) и Темный Соблазн (ячейка 11)

Эксклюзивный облик: Кэликс (смокинг)

Эксклюзивный фамильяр: разозленный фламф Драчун

Сундуки Артемида: 32 платиновых сундука Артемида с 2 гарантированными блестящими картами снаряжения

Сундуки Карлах: 32 платиновых сундука Карлах с 2 гарантированными блестящими картами снаряжения

Сундуки Кэликса: 32 платиновых сундука Кэликса с 2 гарантированными блестящими картами снаряжения

Сундуки Астариона: 32 платиновых сундука Астариона с 2 гарантированными блестящими картами снаряжения

Сундуки Темного Соблазна: 32 платиновых сундука Темного Соблазна с 2 гарантированными блестящими картами снаряжения

Два зелья усилений на неделю: 1 зелье топазоискателя и 1 зелье золотоискателя.

17 апреля в Epic Games Store бесплатно отдадут многопользовательскую фэнтезийную казуальную игру Firestone Idle RPG.