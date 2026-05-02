Idle Hero TD - Tower Defense 03.05.2024
"Галя, отмена!" В Hero Idle TD частично отменили недавно введённую привязку прогресса в ранней игре к донат-валюте

Вышедшее сегодня обновление 15.13 для Hero Idle TD частично отменяет киллер-фичу обновления позавчерашнего - жестокую привязку возможности полноценного оффлайн-прогресса к оплате премиум-валютой.

Прирост очков Престижа в оффлайне снова стал доступен всем игрокам (включая свежезарегистрированных) бесплатно.
Стоимость разблокирования оффлайн-дохода Рун, Свитков Технологий, Опыта Сезонного Пропуска и Опыта Мастерства была существенно снижена.
Потраченые впустую кристаллы были успешно компенсированы тем игрокам, кто успел купить убранные и переуценённые улучшения по старой, завышенной, цене.

Не забудьте войти в игру на минутку, чтобы оффлайн-доход начал пересчитываться, используя обновлённые данные.

