Обновление 15.12 для Hero Idle TD закрутило гайки монетизацией

Скорбные новости для любителей айдлеров с оффлайн-прогрессом.

Теперь в Idle Hero TD в оффлайне игрок будет получать только базовые ресурсы: Золото, Энергию и Опыт Ранга ("постоянный" уровень героев).

Остальные ресурсы, раньше начислявшиеся в рамках оффлайн-дохода, теперь придётся разблокировать.

За пассивный очков Престижа, в частности, придётся выложить 250 премиумных Кристаллов.

За доход Рун - 500.

И далее по нарастающей.

На первый взгляд, проблема выеденного яйца не стоит, поскольку даже за ежедневные задания кристаллов достаточно, чтобы заново разблокировать себе оффлайн доход Престижа день в день.

Но это создаёт нехороший прецедент...