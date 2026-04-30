Idle Hero TD - Tower Defense 03.05.2024
Обновление 15.12 для Hero Idle TD закрутило гайки монетизацией

Скорбные новости для любителей айдлеров с оффлайн-прогрессом.

Теперь в Idle Hero TD в оффлайне игрок будет получать только базовые ресурсы: Золото, Энергию и Опыт Ранга ("постоянный" уровень героев).

Остальные ресурсы, раньше начислявшиеся в рамках оффлайн-дохода, теперь придётся разблокировать.
За пассивный очков Престижа, в частности, придётся выложить 250 премиумных Кристаллов.
За доход Рун - 500.
И далее по нарастающей.

На первый взгляд, проблема выеденного яйца не стоит, поскольку даже за ежедневные задания кристаллов достаточно, чтобы заново разблокировать себе оффлайн доход Престижа день в день.
Но это создаёт нехороший прецедент...

