Соло-разработчик рассказал об успехе своего бесплатного кликера в Steam

Немецкий инди-разработчик Макс Риттерс поделился результатами своей игры Idle Pixel Fantasy, вышедшей в Steam 22 сентября. Проект, созданный в одиночку за полтора месяца, превзошел ожидания своего автора. В посте на Reddit Риттерс сообщил, что за первые 5 дней с момента релиза валовая выручка бесплатного кликера составила 4,8 тысяч долларов.

За этот период в Idle Pixel Fantasy сыграло 27,3 тысячи человек, из которых 4,4 тысячи приобрели платные косметические DLC. Риттерс отметил, что изначально создавал игру для тестирования фритуплей-рынка в Steam, работая над ней в свободное от основного проекта время. По его словам, он практически не занимался маркетингом, лишь пару раз упомянув игру на Reddit. Я не знаю, как люди нашли мою игру, — признался разработчик.

Одной из причин успеха Риттерс считает прозрачную монетизацию. Игра распространяется бесплатно и предлагает только необязательные DLC, о чем честно указано в их описании. Также на популярность проекта повлияли алгоритмы Steam, которые вывели Idle Pixel Fantasy в раздел Популярные бесплатные игры на главной странице магазина, обеспечив ей хорошую видимость. Сейчас разработчик уже трудится над крупным контентным обновлением для своего неожиданно успешного кликера.