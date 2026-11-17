Возрождение и возможность начать всё заново — настолько привычные элементы видеоигр, что концепция «одной-единственной жизни» кажется чем-то неслыханным.

Даже в проектах, где «перманентная смерть» (permdeath) является ключевой механикой, обычно подразумевается, что вы просто начинаете игру заново — новым персонажем или с нового файла сохранения, — поэтому ничего не теряется безвозвратно.

Один из разработчиков решил превратить эту идею в настоящий вызов: в его грядущем хорроре у вас есть всего одна жизнь. Если вы погибаете — это конец. Игра окончена. По-настоящему необратимая смерть.

«Если умрёшь — значит, умрёшь!» (If you die, you die!) — необычная интерпретация механики перманентной смерти

Игра с говорящим названием «Если умрёшь — значит, умрёшь!» (If you die, you die!) — это хоррор, в котором у вас есть лишь одна попытка. Вам предстоит исследовать останки Бога, фотографируя то, что обитает в царящей там тьме.

Завязка проста: «Бог умер и упал на Землю. Его голова, расколовшаяся при падении, наполовину погружена в грунт на одном из плато — её высота составляет тридцать один метр. Станция "Кальвария" (Calvaria Station) пробурила скважину прямо через темя».

Вас помещают в железную сферу и опускают в темноту. Здесь нет ни сохранений, ни контрольных точек: если ваш зонд будет потерян, игра для вас закончится — без права на вторую попытку. Выход из игры во время спуска также приравнивается к смерти. Впрочем, если вам удастся вернуться живым, вы сможете совершить погружение снова.

Внутри тела Бога вас ждут восемь локаций. Делайте снимки — на них можно увидеть то, что не попадает в объектив камеры прямой трансляции. Вернитесь с этими фотографиями на поверхность и поделитесь ими с другими игроками.

На выполнение задачи и возвращение к скважине отведено ограниченное время, ведь зонд не может работать вечно. Одно погружение длится максимум 30 минут, поэтому вам нужно успеть сделать всё необходимое и вернуться в безопасное место до истечения этого срока. Суть игры заключается в том, что разные игроки (в самой игре их называют «пилотами») делятся друг с другом фотографиями и образцами, помогая сообществу завершить исследование. Один человек не в силах разгадать тайну в одиночку — для этого требуются общие усилия всех участников. Если ваш персонаж погибает, доступ к игре закрывается навсегда, и повторить попытку уже не получится.

Очевидно, что подобный проект может существовать только в формате бесплатной игры. Вряд ли многие захотели бы платить за продукт, доступ к которому может быть навсегда утрачен всего через 30 минут после начала. Это скорее экспериментальный арт-объект, нежели полноценная коммерческая видеоигра.

Единственный способ обойти это ограничение — создать новый аккаунт в Steam, хотя такой подход, на наш взгляд, противоречит самой концепции игры. Впрочем, технически это возможно, и разработчик Артур Латковский не препятствует подобным действиям.

Проект «If you die, you die!» выйдет 16 февраля 2027 года и будет распространяться бесплатно. Вы уже можете добавить игру в список желаемого в Steam, чтобы не пропустить её релиз.