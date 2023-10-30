Геймдиректор IGI Origins пытался выкупить IP после закрытия студии, но материнская компания отказалась

В беседе с порталом eXputer Рич Бархам (Rich Barham) - сценарист, автор идеи и директор игры IGI Origins - раскрыл некоторую информацию о предположительно отмененном проекте и своей неудачной попытке приобрести права на него после закрытия студии AntiMatter Games - разработчика IGI Origins. По словам Бэрхэма, если никто не создаст новую студию, которая купит IP, то он не ожидает дальнейшего развития игры.

После закрытия студии IP переходит в собственность EG7, и я больше не имею ни малейшего отношения к игре. Моя попытка купить кодовую базу и IP была отклонена EG7.

Для непосвященных под кодовой базой в данном контексте понимается исходный код, использованный для создания IGI Origins. Несмотря на неудачу с приобретением прав, Бархам все еще проявляет интерес к переговорам с теми, кто, возможно, готов поддержать создание новой студии для покупки IP.

Если у кого-то есть значительная поддержка для воссоздания новой студии с целью приобретения прав, я буду рад пообщаться с теми, кто в этом заинтересован. В противном случае я не ожидаю дальнейшего развития игры.

AntiMatter Games была недавно закрыта материнской компанией Enad Global 7. Несмотря на "изучение различных стратегических вариантов" сохранения студии, EG7 не смогла найти "достаточной динамики в намеченные Группой сроки". Эти стратегические варианты включали в себя перевод команды из Труро на модель работы по найму, продажу студии или поиск стороннего издателя для IGI Origins, которая разрабатывалась компанией AntiMatter Games.

Учитывая отсутствие заявлений по этому проекту и решение EG7 "ограничить дальнейшие инвестиции и двигаться в сторону закрытия студии", можно с уверенностью сказать, что IGI Origins отменена или, по крайней мере, находится в заморозке. Нежелание EG7 продавать IP может свидетельствовать о каких-то планах на будущее в отношении этого проекта. Возможно также, что компания пока не нашла привлекательного предложения.