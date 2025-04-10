Красочное арктическое приключение IKUMA: The Frozen Compass выйдет в 2026 году

Студия Mooneye, известная по трогательной игре Lost Ember, представила новый проект — IKUMA: The Frozen Compass, повествовательное приключение, действие которого разворачивается в суровых условиях Арктики. Релиз ожидается в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Сюжет рассказывает о мальчике по имени Сэм и его верной ездовой собаке Элли. После кораблекрушения они оказываются на неизведанном острове, где им предстоит бороться с холодом, голодом и загадками прошлого. Вдохновлённая легендами инуитов и экспедицией Франклина 1845 года, игра предлагает глубокую эмоциональную историю о самопознании и примирении с прошлым.

IKUMA предлагает одиночный режим и кооператив, где игроки могут управлять Сэмом и Элли, используя уникальные навыки каждого. Исследование ледников, рыбалка, сбор ресурсов и преодоление преград становятся частью пути, ведущего к разгадке таинственного исчезновения экспедиции Гумбольдта.

Игра сочетает элементы выживания, исследования и мистической драмы. Окружение — ледяные пустоши, забытые корабли, древние руины — создаёт атмосферу одиночества и опасности. А за каждым сугробом может скрываться ответ… или новая угроза.