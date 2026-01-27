Для "Ил-2 Штурмовик" вышел модуль "Одесса и Ленинград"

В честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда 1C Game Studios анонсировала выход нового модуля в серии «Великие Сражения» для авиасимулятора «Ил-2 Штурмовик» — «Одесса и Ленинград — оборона и освобождение». Он посвящен ключевым сражениям начального и завершающего этапов Великой Отечественной войны: героической обороне Одессы и Ленинграда, а также их освобождению.

Модуль предлагает две большие карты Одессы и Ленинграда. Режим карьеры станет самым продолжительным из всех модулей серии, охватывая несколько временных периодов:

Оборона Одессы (11 августа — 16 октября 1941 года).

Блокада Ленинграда (26 сентября 1941 — 6 января 1942 года).

Одесса 1944 (9 июня — 19 августа 1944 года).

Модуль также включает восемь детально воссозданных самолетов раннего и позднего этапов войны: И-153 «Чайка», ЛаГГ-3 4 серии, Як-1 23 серии, Як-3 9 серии, «Мессершмитт» Bf 109 E-4, Ju 87 D-5 «Штука», Ла-7 и Ил-2 образца 1944 года.

Игрокам доступны: режим карьеры, одиночные сценарии, режим «Быстрый старт», а также многопользовательский режим. Разработчики планируют продолжать развивать модуль еще несколько месяцев. Будут расширены временные периоды режима карьеры, а также выпущены новые сезоны для карты «Финский залив».