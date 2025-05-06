1C Game Studios устроит бесплатную раздачу "Ил-2 Штурмовик: Битва за Москву"

1C Game Studios анонсировала бесплатную раздачу игры «Ил-2 Штурмовик: Битва за Москву». Акцию, которая продлится с 0:00 МСК 8 мая по 23:59 МСК 9 мая, проведут в честь юбилея Великой Победы.

Забрать игру можно будет по этой ссылке. Для получения симулятора предстоит зарегистрироваться на сайте — после этого «Ил-2 Штурмовик: Битва за Москву» останется в библиотеке навсегда.

В игре представлено восемь самолетов с проработанными кабинами: четыре истребителя — И-16 тип 24, МиГ-3 серии 24, а также два Bf 109 (E-7 и F-2), советский штурмовик Ил-2 образца 1941 года, тяжёлый истребитель-бомбардировщик Bf 110 E-2, и два бомбардировщика — Пе-2 (35-я серия) и Ju-88 A-4.

События развернутся на обширной карте, охватывающей Москву и часть Калининской области времен конца 1941 года. В режиме карьеры можно вступить в одну из реальных эскадрилий, продвигаться по службе и получать награды. Есть как одиночные миссии, так и сетевые бои, где можно сразиться с другими игроками.

Также с 6 по 20 мая со скидкой 80% можно приобрести другие игры серии «Ил-2», включая и Tank Crew, посвященную танковому сражению под Прохоровкой — крупнейшей битве с участием бронетехники в истории.