"Ил-2 Штурмовик: Битва за Москву" раздают бесплатно - но успейте до полуночи

1C Game Studios запустила временную акцию: каждый желающий может бесплатно получить реалистичный авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик: Битва за Москву». Раздача завершится сегодня в 23:59 по московскому времени, так что действовать нужно быстро.
Забрать игру можно двумя способами: через регистрацию на официальном сайте или авторизацию через VK Play/Steam. Во втором случае дополнение добавится на выбранную платформу, но только при наличии «Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград». Также важно выполнить первый запуск, войдя в свой аккаунт на сайте «Ил-2».
«Битва за Москву» переносит игроков в конец 1941 года — на огромную карту, включающую столицу и часть Калининской области. Можно пройти карьеру в составе исторических эскадрилий, участвовать в одиночных миссиях или сразиться в многопользовательских боях.
В арсенале — восемь детализированных самолётов, включая И-16, МиГ-3, Ил-2, Пе-2, Ju-88 и другие.
Очень патриотично .
А как им денюжку зарабатывать?
После вычета налогов)))
Ещё в минусе останутся)
Мы же в вами в минус не уходим.
И да, вы со своим псевдопатриотизмом уже в печенках сидите и стали столь же неадекватными, как многие движения в Америке. Топить тОпите, а за что уже не совсем понимаете, главное есть Россия и путин, а что к чему вам боком...
шлак
Шлак для тех кто не разобрался как играть, тоесть для игроков кто привык что в игре все за него будут делать
Т.е. тем, у кого нет оригинальной игры Ил-2 – болт на воротник, а не "Битва за Москву"?..
Или я не прав - ибо сама основная игра распространяется бесплатно, а значит и в данное дополнение можно поиграть, ничего не покупая???
Просто я очень давно не "в теме" - последний раз играл в оригинальный Ил-2 когда она только появилась в далёком 2001 году...
Это как надоедливая издевательская реклама по тв : памятная медаль "серебряная" (алюминиевая) о 80-летии ВОВ "совершенно бесплатно" всем но за доставку почему-то 399 рупий 🤑🤔 Это прям Гении маркетинга (барыги)
399 рупий сначала давай за основу потом этот аддон "бесплатно"
Даже бесплатно такое не надо