"Ил-2 Штурмовик: Битва за Москву" раздают бесплатно - но успейте до полуночи

1C Game Studios запустила временную акцию: каждый желающий может бесплатно получить реалистичный авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик: Битва за Москву». Раздача завершится сегодня в 23:59 по московскому времени, так что действовать нужно быстро.

Забрать игру можно двумя способами: через регистрацию на официальном сайте или авторизацию через VK Play/Steam. Во втором случае дополнение добавится на выбранную платформу, но только при наличии «Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград». Также важно выполнить первый запуск, войдя в свой аккаунт на сайте «Ил-2».

«Битва за Москву» переносит игроков в конец 1941 года — на огромную карту, включающую столицу и часть Калининской области. Можно пройти карьеру в составе исторических эскадрилий, участвовать в одиночных миссиях или сразиться в многопользовательских боях.

В арсенале — восемь детализированных самолётов, включая И-16, МиГ-3, Ил-2, Пе-2, Ju-88 и другие.