"Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград" можно бесплатно опробовать в Steam до 16 ноября

Авиационный симулятор "Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград" временно доступен бесплатно в Steam. До 16 ноября 2026 года, 21:00 по московскому времени, пользователи могут попробовать себя в роли пилотов времён Второй мировой войны и принять участие в воздушных сражениях над одним из важнейших театров военных действий.

Игра предлагает детализированную модель воздушного боя, управление историческими самолётами и масштабные сражения, в которых необходимо учитывать скорость, высоту, манёвренность и положение противника. В рамках проекта представлены восемь управляемых самолётов, позволяющих познакомиться с различными аспектами авиационных сражений.

"Битва за Сталинград" ориентирована на любителей реалистичных авиационных симуляторов и исторической военной техники. Бесплатный период позволяет оценить особенности управления самолётами и воздушных боёв, прежде чем приобретать полную версию игры.