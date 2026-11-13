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IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad 21.10.2014
Экшен, Симулятор, Авиация, Виртуальная реальность
8.3 200 оценок

"Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград" можно бесплатно опробовать в Steam до 16 ноября

IKarasik IKarasik

Авиационный симулятор "Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград" временно доступен бесплатно в Steam. До 16 ноября 2026 года, 21:00 по московскому времени, пользователи могут попробовать себя в роли пилотов времён Второй мировой войны и принять участие в воздушных сражениях над одним из важнейших театров военных действий.

Игра предлагает детализированную модель воздушного боя, управление историческими самолётами и масштабные сражения, в которых необходимо учитывать скорость, высоту, манёвренность и положение противника. В рамках проекта представлены восемь управляемых самолётов, позволяющих познакомиться с различными аспектами авиационных сражений.

"Битва за Сталинград" ориентирована на любителей реалистичных авиационных симуляторов и исторической военной техники. Бесплатный период позволяет оценить особенности управления самолётами и воздушных боёв, прежде чем приобретать полную версию игры.

Раздачи и скидки 3
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
pyw

Там можно как в тундре играть на клаво мыши?