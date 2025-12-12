1C Game Studios показали первый геймплейный трейлер авиасимулятора "Корея. Серия Ил-2"

1C Game Studios представила свежий взгляд на свой новый авиасим «Корея. Серия Ил-2», опубликовав первые полноценные кадры игрового процесса. В короткой, но информативной демонстрации разработчики показали обновлённые модели самолётов, интерфейс меню и фрагменты полётов как от лица пилота, так и с внешних ракурсов.

Видео подтвердило, что проект делает упор на детальную проработку кабины, анимации управления и реалистичную физику — традиционные сильные стороны серии.