1C Game Studios показали первый геймплейный трейлер авиасимулятора "Корея. Серия Ил-2"

1C Game Studios представила свежий взгляд на свой новый авиасим «Корея. Серия Ил-2», опубликовав первые полноценные кадры игрового процесса. В короткой, но информативной демонстрации разработчики показали обновлённые модели самолётов, интерфейс меню и фрагменты полётов как от лица пилота, так и с внешних ракурсов.
Видео подтвердило, что проект делает упор на детальную проработку кабины, анимации управления и реалистичную физику — традиционные сильные стороны серии.
Все продолжают насиловать ил-2 штурмовик косметическими подтяжками. Когда действительно новую игру выпустите а ?
Правильно, я тоже считаю что тодд говард прихерел одно и тоже выпускать.
А что они нового то смогут сделать? Причем не просто нового, а лучшего чем есть.