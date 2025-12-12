ЧАТ ИГРЫ
IL-2 Sturmovik: Korea Весна 2026
Симулятор, Авиация
6.3 16 оценок

1C Game Studios показали первый геймплейный трейлер авиасимулятора "Корея. Серия Ил-2"

IKarasik IKarasik

1C Game Studios представила свежий взгляд на свой новый авиасим «Корея. Серия Ил-2», опубликовав первые полноценные кадры игрового процесса. В короткой, но информативной демонстрации разработчики показали обновлённые модели самолётов, интерфейс меню и фрагменты полётов как от лица пилота, так и с внешних ракурсов.

Видео подтвердило, что проект делает упор на детальную проработку кабины, анимации управления и реалистичную физику — традиционные сильные стороны серии.

IL-2 Sturmovik: Korea
Весна 2026
Egik81

Все продолжают насиловать ил-2 штурмовик косметическими подтяжками. Когда действительно новую игру выпустите а ?

5
JonhZoidberg

Правильно, я тоже считаю что тодд говард прихерел одно и тоже выпускать.

OSTTDK

А что они нового то смогут сделать? Причем не просто нового, а лучшего чем есть.