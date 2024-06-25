Анонсирована IL-2 Sturmovik: Korea про Корейскую войну

Знаменитые разработчики отмеченной наградами серии IL-2 Sturmovik анонсировали новейшую игру в серии: IL-2 Sturmovik: Korea. Анонс совпадает с 74-й годовщиной Корейской войны, подчеркивая историческую важность этого конфликта как в авиации, так и в международных конфликтах. Игра, которая выйдет в 2025 году для Windows PC в Steam и магазин IL-2, обещает беспрецедентный захватывающий опыт.

Известная как «Забытая война», Корейская война ознаменовала первое совместное использование реактивных и поршневых двигателей, навсегда изменив воздушные бои. Эта война также ознаменовала конец ближнего боя, а ракетные технологии расширили пространство для ведения боя. По сей день, почти 75 лет спустя, мирный договор между противоборствующими сторонами не подписан. Разработчики включили исторические данные, технические достижения и передовые технологии, чтобы обеспечить точное представление этой ключевой эпохи в авиации.

В IL-2 Sturmovik: Korea игроки смогут управлять восемью легендарными самолетами, такими как F-86A Sabre и МиГ-15, с тщательно смоделированными системами. Погружение расширено за счет возможности входа и выхода из кабины с помощью контроллеров полета и геймпадов. Системы радиосвязи и командования были переработаны для точной передачи сообщений, а интеллектуальная запись миссий отслеживает ваши результаты. Кроме того, игра совместима с VR, что обеспечивает уникальный опыт.

Верная своей традиции, IL-2 Sturmovik: Korea выводит авиасимуляторы на новый уровень. Игра использует современную графическую визуализацию PBR, отображающую потрясающие и подробные ландшафты. Игроки смогут исследовать города, реки и аэродромы в огромном воздушном пространстве 440×440 км, усиливая ощущение погружения.

Помимо воздушных боев, у игроков будут такие обязанности, как управление персоналом, поставками и самолетами, отражая реальные задачи во время войны. Миссии варьируются от крупных авиаударов до защиты морских и наземных подразделений, включая пехотные эскадрильи и самолеты, такие как Ту-2 и B-29. Благодаря передовым технологиям авиаудары стали масштабнее и более захватывающими, чем когда-либо, предлагая детальное представление больших групп.